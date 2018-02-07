أول شخص من عائلة كيم جونغ أون يزور كوريا الجنوبية

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أعربت كوريا الجنوبية، الأربعاء، عن ترحيبها بزيارة شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للجنوب لحضور افتتاح "الأولمبياد الشتوي" الجمعة المقبل.

وقالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أبلغت سول أن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية سترافق كيم يونغ نام رئيس مجلس الشعب الأعلى إلى جانب اثنين من المسؤولين البارزين لحضور حفل الافتتاح.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم البيت الأزرق كيم يوي كيوم في مؤتمر صحفي انضمام شقيقة زعيم كوريا الشمالية للوفد ذو مغزى لأنها أيضا تشغل منصبا مهما بوصفها عضوا مهما في حزب العمال الحاكم.

وستكون كيم يو جونغ أول فرد في أسرة كيم تعبر الحدود للجنوب.