احذروا من "الخس الروماني"

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قالت امرأة من ولاية ماين الأميركية إنها أدركت بعد بضع قضمات من طبق سلطة كانت تعده من الخس الروماني، أن شوكتها علقت في سحلية طولها ثلاث بوصة.

وبعد التقيؤ والإفاقة من صدمتها، قالت ميشيل كار، وهي ممرضة من كيتري، في ولاية ماين، إنها تخشى أن تكون ابتلعت بكتيريا ضارة. ويعتقد صديق لها من علماء الأحياء أنها وجدت سحلية ذات بطن أزرق من كاليفورنيا.

وقالت كار إنها اشترت كيسا من الخس الروماني في متجر في بورتسموث بولاية نيوهامبشاير في 26 يناير. وقالت متحدثة باسم المتجر إنها أبلغت المورد. حسب أسوتشيدبرس.

كما اتصلت كار بإدارة الصحة بالولاية. وقال متحدث باسم الإدارة إنه لأن الخس تمت تعبئته وشحنه من ولاية أخرى، فإن أي تحقيق ستجريه إدارة الأغذية والأدوية.