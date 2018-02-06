بالفيديو - هل فعلاً طلب أردوغان من البابا تغيير الكرسي بآخَر فخم للجلوس عليه؟!

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في الوقت الذي تناقل البعض رواية تقول إن بابا الفاتيكان فرنسيس الثاني وضع للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كرسياً خاصاً، بناء على طلب الأخير خلال زيارته البلاد، الإثنين، نفت الصحف التركية ذلك.

فالرواية الأولى تقول، إن أردوغان رفض الجلوس على كرسي كان قد جهز له للجلوس أمام بابا الفاتيكان، وذلك لأن الكرسي أصغر من كرسي البابا حتى أحضر له كرسياً آخر.

ولكن صحيفة Milli تقول إن الكرسي الصغير الذي يظهر خلف طاولة وكان يحمله الموظف ليس الكرسي الذي أُعد لأردوغان، ولكنه أحضره ليجلس عليه المترجم، كما وضعه لاحقاً بجانب بابا الفاتيكان.

وتلك التفاصيل تظهر واضحة في الفيديو اللقاء.

ولكن ما أثار انتباه المتابعين هو اختلاف الكرسي الذي جلس عليه الرئيس التركي، مقارنة بآخر جلس عليه شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال زيارته البابا تشرين الثاني 2017، فقد كان كرسي الأخير أصغر من كرسي البابا، ليس كبيراً مثل كرسي أردوغان. ولكن الحقيقة على عكس ما اعتقده كثيرون، أن البابا تعامل بشكل خاص ومختلف عن ضيوفه السابقين، مع العلم أن أردوغان ه و أول رئيس تركي يزور البلاد منذ أكثر من 59 عاماً.

فالكرسي الفخم ذو المساند الخشبية الذي يشبه كرسي البابا مخصص للرؤساء جلس عليه أيضاً ضيوف البابا من رؤساء مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أيار 2017، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 2014، والرئيس البيلاروسي.

(huffpost)