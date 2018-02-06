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برلسكوني على خطى ترامب: المهاجرون قنبلة موقوتة

6
FEBRUARY
2018
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حذر رئيس الوزراء الإيطالي السابق، سيلفيو برلسكوني، من "قنبلة اجتماعية جاهزة للانفجار" بسبب اللاجئين غير الشرعيين في إيطاليا.
 
وتعهد برلسكوني، خلال حملته الانتخابية، بترحيل 60 ألف مهاجر غير شرعي من إيطاليا، في حال تشكيل حزبه اليميني للحكومة بعد انتخابات 4 مارس، حسب ما أفادت صحيفة "إكسبريس".
 
وأتت تصريحات برلسكوني بالتزامن مع تصاعد التوتر نتيجة هجوم من متطرفين أسفر عن إصابة 6 مهاجرين أفارقة، السبت.
 
و في مقابلة تلفزيونية، وصف برلسكوني (81 عاما) قضية المهاجرين في إيطاليا "بالقنبلة الاجتماعية الجاهزة للانفجار".
 
وقال برلسكوني: "موضوع الهجرة أصبح مسألة مصيرية، لأننا بعد قضاء سنوات مع حكومة يسارية، أصبح لدينا 600 ألف مهاجر ليس لديهم حق البقاء.. استعادة السيطرة على الموقف ضرورة قصوى".
 
وأضاف: "حين سنكون بالحكومة، سنستثمر مصادرنا في القطاع الأمني.. سنضاعف تواجد الشرطة، وسنرسل الجنود للتجول في الشوارع إلى جوار الشرطة".
 
وتحالف مؤخرا حزب برلسكوني "فورتسا إيطاليا" مع حزبين يمينيين في إيطاليا، من أجل خوض الانتخابات الإيطالية الشهر المقبل.
 
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبنى خطابا مشابها وصف بالمعادي للمهاجرين أثناء حملته الانتخابية التي أوصلته للبيت الأبيض.
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