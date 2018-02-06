بالفيديو - إعلان تلفزيوني لسيارة يثير استياء الملايين

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أثار إعلان تلفزيوني تم بثه خلال المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" استياء الملايين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية.

الإعلان الذي تم عرضه للسيارة الجديدة "دودج رام" على شكل فيديو ظهر فيه رجال أطفاء ومعلمون وعمال و غيرهم وهم يستخدمون السيارة،

أثار موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية، كونه استخدم أجزاء من خطاب مارتن لوثر كينغ قبيل اغتياله عام 1968.

ومن بينها عندما قال كينغ:"الأعظم بينكم هو خادمكم"، في توقيت يظهر استخدام الممثلين للسيارة الجديدة.

الأمر الذي اعتبره الكثيرون مسيء لشخصية كينغ زعيم الحقوق المدنية.

وفي تعليق على الانتقادات التي وجهت للإعلان، قالت الشركة المسؤولة بأنها تلقت جميع التصاريح المطلوبة للاستعانة بخطاب كينغ في الإعلان.