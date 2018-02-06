اختبار صيني "ناجح" لصواريخ مضادة للصواريخ

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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، الثلاثاء، إن بكين نفذت بنجاح تجربة أخرى لمنظومة اعتراضية مضادة للصواريخ ووصفت الخطوة بأنها دفاعية وليست موجهة ضد أي بلد.

وتكثف الصين الأبحاث في كل أنواع الصواريخ، بداية من التي يمكن أن تدمر الأقمار الصناعية في الفضاء، إلى الصواريخ الباليتسية المتطورة المزودة برؤوس نووية، وذلك في إطار مشروع تحديث طموح يشرف عليه الرئيس شي جينبينغ.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب أن "تكنولوجيا الاعتراض الدفاعية الأرضية المضادة للصواريخ " جرى اختبارها، الاثنين، داخل حدود الصين.

وأضافت الوزارة "وصل الاختبار إلى أهدافه المتوقعة.. هذا الاختبار دفاعي وليس موجها إلى أي دولة"، فيما لم تقدم الوزارة أي تفاصيل.