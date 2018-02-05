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فتوى مثيرة للجدل: لا تأكلوا باليد اليسرى!

5
FEBRUARY
2018
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أصدرت إدارة الشؤون الدينية التركية "ديانات" فتوى جديدة تنصح بعدم الأكل أو الشرب باستخدام اليد اليسرى، لأنّ "الشيطان هو من يأكل ويشرب بيده اليسرى".


وغالبا ما تصدر تلك المؤسسة الدينية التركية الرسمية فتاوى مثيرة للجدل إما بسبب غرابتها أو تشددها.


وتساهلت الفتوى، التي جاءت في رد الإدارة على أحد التساؤلات طلبا للفتوى، مع من يعانون من إعاقة أو ما شابه فيمكنهم عدم استخدام اليد اليمين في الأكل والشرب إذا لم يكن ذلك ممكنا.


واستشهدت الفتوى بأحاديث من السنة وغير ذلك من القرائن التي تنهى عن استخدام اليد اليسرى.


ولم تتطرق الفتوى إلى أن بعض البشر يولدون هكذا (أعسر، أو أشول) ويكون استخدام اليد اليسرى بالنسبة لهم أسهل من استخدام اليمنى ليس فقط في الأكل والشرب بل في الكتابة وغيرها من النشاطات التي تستخدم فيها الأيدي.


لطالما أثارت فتاوى الإدارة الجدل والاستغراب في تركيا وخارجها.


ففي كانون الأول من العام الماضي ثار جدل واسع في تركيا بعدما أصدرت "ديانات" فتوى تقول إنه إذا قال رجل لزوجته يا أمي أو يا أختي فإن زواجهما يصبح باطلا.


وكانت إدارة الشؤون الدينية التركية أصدرت فتوى قبل ذلك بشأن الطلاق أكدت أنه بإمكان الزوجين "الطلاق عبر الهاتف أو الفاكس أو رسالة نصية أو عبر الانترنت".

Al-Jadeed
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