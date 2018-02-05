شاهد.. ملعب ريال مدريد يكتسي باللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج

A + A -

(CNN) – نشر ريال مدريد فيديو يظهر اكتساء أرضية ملعب "سانتياغو برنابيو" بالبياض، بعد سقوط الثلوج في مدريد، الإثنين، في مشهد قد يكون غير مألوف للعديد من عشاق النادي الملكي.

وظهرت أرضية الملعب الخضراء مغطاة بالثلوج على في ثلثي الملعب، مع تبقي الثلث الأوسط خاليا من الثلوج.

وقد يرى عشاق النادي الملكي في هذا الأمر، مؤشرا إيجابيا، لنهاية الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق الملكي، بعد ابتعاده بفارق 19 نقطة عن المتصدر برشلونة في الدوري الإسباني.

ويستعد الريال لخوض مباراته القادمة في الدوري على أرضية هذا الملعب أمام ريال سوسيداد في الأسبوع الـ23 من "الليغا".