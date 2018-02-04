living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خطأ موظف يتسبَّب بأحد أكبر الخروق الأمنية بتاريخ أستراليا.. خزانة تحوي أخطر أسرار الحكومة تصل إلى مكان لا تتمناه الدولة

4
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تتسرب الأسرار الحكومية في هذه الأيام عن طريق الاختراقات الرقمية بمساعدة شبكة الإنترنت وبرامج الحماية الضعيفة، لكن الحال ليس كذلك في أستراليا، فهناك حدث شيء غير متوقع، حيث سُربت أسرار الحكومة عبر عملية بيعٍ بسيطة لخزانةٍ مستعملة.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، إن آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية الأسترالية والكثير منها فائق السرية، كانت موجودة داخل خزانتي ملفات، انتهى بهما المطاف بطريقةٍ ما في متجرٍ للأثاث المستعمل في العاصمة كانبيرا، بحسب ما ذكرته صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وكثيراً ما يبيع المتجر الذي لم تُحدده الصحيفة الأثاث الذي استخدمته الحكومة سابقاً. ولكن لا يكون الأثاث عادةً ممتلئاً بوثائق تعود لعشر سنواتٍ تقريباً وتخص 5 إداراتٍ حكومية.

 

ودفعت الحادثة رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت إلى التعليق، وقال لـ "ABC": "من الواضح أنَّ بعض الأخطاء البدائية تماماً قد وقعت ربما من جانب موظف إداري مبتدئ أو متوسط الدرجة تقريباً. وبالتأكيد على أحدهم أن يدفع الثمن، لا بد أن تكون هناك بعض العواقب لتلك الهفوة الكبيرة".

وكانت الخزانة الثمينة بأسرارها مُقفَلة، ولم يكن أحدٌ يمتلك المفتاح، وأشارت "ABC" إلى أن صفقات البيع تكون أرخص عندما تكون أمام خزانتي ملفات ثقيلتين لا أحد يمكنه العثور على مفاتيحها، وأضافت: "لقد اشتُريتا بمقابلٍ زهيد وظلَّتا مُقفلتين لبضعة أشهر إلى أن استُخدِم مثقب لكسر الأقفال".

وتمتلك "ABC" الآن الملفات، ونشرت العديد منها في الأيام الأخيرة. ولأنَّها أتت من "إدارة رئيس الوزراء والحكومة"، تشير الهيئة لتلك الأسرار الحكومية باسم "ملفات مجلس الوزراء".


كواليس عمل الحكومة

ولم تكشف ABC عن الكيفية التي حصلت بها على الوثائق. وقالت الهيئة إنَّ ذلك كان "واحداً من أكبر الخروقات الأمنية للحكومة في التاريخ الأسترالي".

وتتناول الكثير من الوثائق تفاصيل ما وراء الكواليس للعديد من الحكومات. إحدى المعلومات التي كُشِفَت على سبيل المثال كانت أنَّ "حكومة رئيس الوزراء السابق توني أبوت قد بحثت حرمان الأشخاص دون سن الثلاثين من الإعانات".

وكشفت الوثائق أيضاً أنَّ الشرطة الاتحادية الأسترالية فقدت في الفترة بين 2008 و2013 نحو 400 ملف أمني على المستوى الوطني.

وأوضحت هيئة الإذاعة "ABC" أنَّها اختارت عدم نشر وثائق قد تضر بالأمن القومي للبلاد.

وفتح رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تيرنبول "تحقيقاً عاجلاً" في المسألة، لكن لم يصدر مزيداً من التعليقات.

وصرَّح متحدثٌ باسم تيرنبول لصحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية: "فتح سكرتير إدارة رئيس الوزراء والحكومة. تحقيقاً عاجلاً في الملابسات المحيطة بالتخلص من خزانتي ملفات لاثنتين من حكومات الكومونولث (الحكومة الأسترالية) يُزعَم احتواؤهما على مواد سرية. وبالنظر إلى أنَّ التحقيقات جارية، فليس من الملائم أن تصدر إدارة رئيس الوزراء والحكومة مزيداً من التعليقات في الوقت الحاضر".

huffpostarabi

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout