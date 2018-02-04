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بالفيديو - ملكة جمال في كازاخستان تذهل الإعلام بسر خطير!

4
FEBRUARY
2018
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 كشفت متسابقة وصلت إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال أقيمت في كازاخستان عن سر أخفته بأنها ذكر لا أنثى منذ بداية مشاركتها واختيارها في المسابقة من بين 4000 فتاة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية فالمتسابق إيلي دياغيليف (22 عاما) من سكان مدينة ألما آتا في كازاخستان، تقدم للمسابقة المعلن عنها وأرسل صورة له حملت اسم أرينا ألييفا، وعند قبوله ووصوله إلى نهائيات المسابقة قرر الشاب أن يعترف لوسائل الإعلام أنه ذكر وليس أنثى فتم استبعاده في الحال من قبل لجنة المسابقة واستبداله بمتسابقة أخرى.

وأوضح الشاب أن سبب وصوله إلى المراحل النهائية للمسابقة جعله يتراجع عن المشاركة ويفصح عن حقيقته، مضيفا أنه فعل ذلك نظرا إلى أن الترويج الحالي للجمال الطبيعي والكاريزما في رأيه، صفات تفتقر إليها المرأة في العصر الحالي.

وشرح الشاب أن ما دفعه للمشاركة هو رهان مع أصدقائه حول الجمال الطبيعي قائلا: "أنا دائما أدافع عن الجمال الطبيعي وليس المصطنع".

وأشار دياغيليف إلى أن معظم الفتيات في الوقت الحالي بتن يشبهن بعضهن بعضا حتى في التفكير وطريقة التعاطي مع الموضة العصرية ويعتقدن أنهن جميلات بمجرد اتباع الموضة أو تقليد ما هو دارج.

واختتم الشاب: "أنا لا أعتبر هذا جمالا حقيقيا".

روسيا اليوم
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