living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

المطران حنّا : ..لا تتركونا لوحدنا!

4
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنّا إنّ الهدف من فرض ضرائب باهظة على المؤسسات المسيحية في القدس هو من أجل إفراغ المدينة من المسيحيين وطمس معالمها.

في حديث على القناة الميادين، وجّه المطران حنّا نداءً باسم مسيحيي القدس ومسلميها إلى كل المرجعيات المسيحية والإسلامية بضرورة الالتفات إلى مدينة القدس.


وناشد حنّا المرجيعات المسيحية قائلاً "لا تتركونا لوحدنا، لأننا نُضطهد ونُستهدف ونُقمع في كل يوم وفي كل ساعة، والاحتلال يسرق منا القدس والمقدسات والأوقاف".


كما حذّر من أنّ كل معالم القدس الإسلامية والمسيحية معرضة للطمس من قبل الاحتلال وما يجري جريمة بحق المدينة. وأشار إلى أنّ القدس مدينة محتلة مضيفاً "نحن لا نعترف بأي قرارات صادرة عن الاحتلال".


المطران حنّا ذكر أيضاً أنّ "ما يحدث الآن مع كنائسنا وأديرتنا ومدارسنا ومؤسساتنا المسيحية في مدينة القدس إنما يندرج في إطار سياسة احتلالية مدعومة أميركياً ومن حلفاء واشنطن".


كما نوه إلى التشويش الذي تعرض له أثناء مداخلته على الميادين لمنع إيصال الصوت، ولفت إلى أنّ ما تتعرض له القدس لا يمكن وصفه بالكلمات، قائلاً "إنها مجزرة حضارية تاريخية دينية بامتياز.. كل ما هو عربي وفلسطيني وكل ما هو إسلامي أو مسيحي مستهدف في هذه المدينة المقدسة" على حد تعبيره.

الميادين
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout