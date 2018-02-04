الجيش التركي يواصل هجومه على عفرين والمدنيون هم الضحايا الابرز

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يتواصل هجوم الجيش التركي والجماعات المسلحة المدعومة منه على منطقة عفرين شمالي سوريا للاسبوع الثالث دون تحقيق أي من أهدافه المعلنة.

واندلعت اشتباكات بين الجيش التركي والجماعات المسلحة المدعومة منه وبين الوحدات الكردية على محوري قرية حمام جنوب غرب عفرين وقرية الحوشرية شمال شرق مدينة منبج.

وتسبب القصف المدفعي التركي لقرية باصوفان جنوب عفرين بنزوح عدد كبير من المدنيين.

وأحصى المرصد المعارض مقتل 115 مسلحا، بينهم أكثر من 11 جنديا تركيا منذ بدء الهجوم، ومقتل 68 مدنيا، بينهم 21 طفلا، و12 امرأة جراء القصف التركي.