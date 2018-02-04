أردوغان لماكرون: لا أطماع لنا بأراضي الغير

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفيا، أنه "ليست لبلاده أطماع بأراضي بلد آخر"، في خضم عملية "غصن الزيتون"التركية بمنطقة عفرين شمال سوريا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن أردوغان طمأن ماكرون خلال اتصال هاتفي جرى بينهما مساء السبت، وأن العملية العسكرية الحالية "هدفها تطهير" منطقة عفرين من "العناصر الإرهابية".

ونقلت الوكالة عن مصادر أن أردوغان أطلع نظيره الفرنسي على معلومات حول "غصن الزيتون"، والهجمات التي شنها المسلحون الأكراد على ولايتي "هاتاي" و"كليس" جنوب تركيا.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن الجانبين اتفقا على استمرار التواصل فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها العملية السياسية بسوريا ومخرجات مؤتمر "الحوار السوري" الذي انعقد مؤخرا في سوتشي الروسية.

بدوره قال قصر "الإليزيه" في بيان إن الرئيسين اتفقا في مكالمتهما على "العمل على خريطة طريق دبلوماسية في سوريا خلال الأسابيع المقبلة".