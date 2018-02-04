إسرائيل تبدأ مناورات عسكرية على الحدود مع مصر وقطاع غزة في الجنوب

A + A -

بدأ الجيش الإسرائيلي مساء امس مناورات عسكرية في جنوب البلاد، تشارك فيه القوات المنخرطة في الخدمة النظامية والاحتياط.

وذكر المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان بأنه بدأ "تمرين واسع لفحص جاهزية واستعداد وحدات القيادة الجنوبية العسكرية والذراع البرية والشبكة اللوجستية في الجنوب لحالات الطوارئ".

وأضاف البيان أنه "تم التخطيط للتمرين بشكل مسبق في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2018 بهدف الحفاظ على جاهزية واستعداد القوات في الخدمة النظامية والاحتياط".

وتابع البيان أنه خلال التمرين سيتم تفعيل المكالمات الهاتفية لتجنيد الاحتياط وسيتم ملاحظة حركة المركبات الأمنية في "منطقة غلاف غزة"، خاتما بأنه يتوقع انتهاء التمرين الأربعاء المقبل.