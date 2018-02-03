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السجن لأبوين مراهقين تركا الجرذان تنهش رضيعتهما

3
FEBRUARY
2018
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أصدرت محكمة أميركية، قرارا بالحبس خمس سنوات لأبوين أهملا ابنتهما الرضيعة وتركاها عرضة لجرذان عضت عدة أعضاء من جسمها الطري.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الرضيعة تعرضت لعضات الجرذان لأكثر من مرة، حتى أن المهد الذي كانت تنام فيه صار مضرجا بالدم
وكان الأب شارلس (18 عاما) والأم إيريكا (19 عاما)، يعيشان في بيت صديق لهما بمنطقة منغوليا في ولاية أركانساس، ولم يوليا أي عناية لابنتهما التي لم يتجاوز عمرها 15 يوما.

وعانت الرضيعة العض والجروح في مناطق متفرقة من الجسم مثل الوجه والذراعين واليدين والأصابع مما جعل الأطباء يجرون لها عملية جراحية، وأقر الأبوان بذنبهما في ما حصل.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها، أن الأبوين عاشا طفولة قاسية تعرضا فيها لمختلف أنواع العنف، كما أنهما يتعاطيان المخدرات منذ مدة.

وقال محامي الأبوين اللذين جرت إدانتهما، إنه كان على المستشفى ألا يسمح لموكليه بأخذ ابنتهما، بالنظر إلى عدم كونهما أهلا لتولي مهمة التربية.

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