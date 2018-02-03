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بالفيديو ... طرق جديدة ومبتكرة من الخادمات لسرقة المنازل

3
FEBRUARY
2018
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سيدتي - مع تزايد وتيرة الحياة، لجأت العديد من الأسر إلى استقدام بعض العمالة المنزلية للمساعدة في تدبر شؤون المنزل، ولكن أحياناً قد تكون تلك العمالة لا ضمير لها، وقد تلجأ للسرقة والحصول على بعض الأموال والمشغولات الذهبية وأحياناً الملابس أيضاً، وتقوم بابتكار العديد من الطرق لتخبئة تلك الأغراض كي لا يتم اكتشافها من قبل أهل المنزل، وتم رصد العديد من تلك الطرق في مقاطع منتشرة، وفي ما يلي نلقي الوضوء على بعضها:
 
الشامبو ومعجون الأسنان:
 
 
 
 
كشف أحدهم في مقطع فيديو طريقة جديدة تتبعها بعض الخادمات في تخبئة الأموال والمشغولات الذهبية داخل علب الشامبو وكريمات التجميل وحتى معجون الأسنان بطريقة مبتكرة.
 
جيوب سرية داخل الملابس:
 
وثقت إحدى النساء قيام الخادمة بتخبئة بعض المشغولات الذهبية عن طريق عمل جيوب سرية داخل الملابس، وخياطتها لتظهر كأنها جزءاً منها، ثم تتمكن من تهريبها إلى الخارج.
 
تخبئة النقود داخل الموز:
 
 
 
 
اكتشف مواطن قيام خادمته بتخبئة عدد من النقود بطريقة غريبة، حيث استخدمت أصابع الموز كحافظة لها، وقامت بلصق النقود داخلها كأنها جزء من الموز، ولكن طريقة تغليفها أثارت شكوك المواطن، فقام بتفتيشها.
 
داخل حقيبة السفر:
 
 
 
 
أظهر مقطع فيديو على "اليوتيوب" مواطناً بعدما فقد مبالغ مالية عدة مرات، قام بتبديل حقيبة خادمته قبل سفرها، ثم قام بتفتيش الحقيبة عقب سفرها، فاكتشف قيامها بوضع النقود في أماكن سرية داخلها يصعب الوصول إليها.
 
مشغولات ذهبية داخل علبة البودرة:
 
 
 
 
هذه خادمة أخرى قامت بتخبئة بعض النقود والمشغولات الذهبية داخل علبة بودرة الأطفال، حيث قامت بدسها داخلها، وأظهر مقطع مصور قيام رجل باكتشاف العديد من المشغولات داخل إحداها.
 
وهناك العديد من حالات السرقة التي يتم اكتشافها يومياً من قبل الخادمات، ولعل ذلك يرجع لعدم الاختيار المناسب والتحقق من آداب وأخلاق تلك الخادمات قبل الاستقدام، حيث أن حاجة المنزل الملحة لعاملة تجعل البعض يتغاضى عن تلك الأمور، والتي تسبب فيما بعد سرقات وانعداماً للضمير، لذلك يجب الحرص جيداً على التأكد من سجل الخادمة في وطنها.
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