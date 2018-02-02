بالفيديو - أخطر مهنة في العالم على ارتفاع 2000 متر

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عرضت قناة CGTN مقطع فيديو يوثق لما أسمته بـ"أخطر مهنة في العالم"، إذ تتطلب من ممارسها القيام بأعمال إزاحة الجليد من فوق ممر ضيق على ارتفاع شاهق.

وبحسب القناة، فإن الممر الضيق المراد تنظيفه يقع فوق جبل هواشان في الصين، وتحديدًا فوق حافة شديدة الانحدار من هذا الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 2154 مترا فوق سطح البحر.

ويقول أحد العاملين في تنظيف الممر على هذا الارتفاع الشاهق، أنه وزملائه يعملون في هذا المكان منذ فترة طويلة حتى ألفوا ظروفه الصعبة، مشيرًا إلى أنهم يضطرون إلى ربط أنفسهم بحبال متينة أثناء قيامهم بتنظيف الممر.