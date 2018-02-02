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وأخيراً.. ميشيل أوباما تكشف سرّ "صندوق ميلانيا الأزرق"

2
FEBRUARY
2018
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الأولى السابقة ميشيل أوباما إنه كان هناك "برواز أو إطار صور جميل" في صندوق تيفاني الأزرق الذي أعطته ميلانيا ترامب لها في يوم تنصيب ترامب.
 
غير أن التعامل الرسمي في اليوم الذي أدى فيه دونالد ترامب اليمين كان محرجا إلى حد ما، وفقا لما ذكرته السيدة أوباما لألين دي جينرس في ملاحظات تم بثها الخميس.
 
وتذكرت السيدة أوباما أنه بعد أن أعطتها السيدة ترامب الهدية على أعتاب البيت الأبيض، "لم يأت أحد ليتلقى الصندوق منها" حتى لا يظهر في الصور. 
 
وقالت إن زوجها الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما أخيرا أخذ الصندوق وتم التقاط الصور. حسب أسوتشيدبرس.
 
كذلك أعطت السيدة أوباما لدي جينرس هدايا عيد ميلاد من بينها "أوباما الخزفي" وهو تمثال لوجه الرئيس السابق زرع في رأسه نباتات محل الشعر.
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