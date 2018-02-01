ساعد "حماته" على الانتحار!

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دانت محكمة استئناف هولندية رجلاً متهماً بمساعدة والدة زوجته البالغة من العمر 99 عاماً على الانتحار قبل عشر سنوات، اذ عاقبت محكمة مدينة سيرتوخيمبوس ألبرت هيرينغا بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، ما يعني أن الرجل لن يدخل السجن ما لم يرتكب جريمة أخرى.

وقد اصبحت القضية مثار جدل شرس في هولندا حول قضايا المساعدة على الانتحار، اذ انه وبينما يجيز القانون القتل الرحيم على يد طبيب في ظروف محددة للغاية، فإن مساعدة شخص على الانتحار يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام مع الغرامة.

وقد أدين هيرينغا عام 2013 بإعطاء والدة زوجته في حزيران 2008 "مزيجا من العقاقير" لمساعدتها على الانتحار.

غير أنه لم يعاقب بعد إدانته، لكن محكمة استئناف أمرت بإعادة محاكمته.