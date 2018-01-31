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شويغو: الطائرات المسيرة تتيح لنا السيطرة على جميع الأراضي السورية

31
JANUARY
2018
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أكد سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، اليوم الثلاثاء، أن الطائرات المسيرة تتيح للعسكريين الروس السيطرة على جميع الأراضي السورية.

وفي مؤتمر عقد داخل مقر وزارة الدفاع الروسية حول تعميم نتائج أداء القوات المسلحة الروسية في سوريا، ذكر شويغو أن حوالي 70 طائرة مسيرة، ومنها "فوربوست" "وأورلان-10" تؤدي مهامها يوميا في الأجواء السورية.


كما أشار وزير الدفاع إلى دور القوات البحرية الروسية في تحقيق أهداف العملية، قائلا إن مجموعات السفن الحربية الروسية نفذت 171 مهمة قتالية، وقامت سفن وغواصات روسية بتوجيه 100 ضربة دقيقة بصواريخ "كاليبر".

وأضاف شويغو أن الطائرات التي أقلعت من الطراد "الأميرال كوزنيتسوف" الحامل للطائرات (الذي كانت مشاركته في عملية القوات الروسية في سوريا أول تجربة قتالية له) نجحت في تدمير 1252 موقعا تابعا للإرهابيين.

روسيا اليوم
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