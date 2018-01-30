يذهب إلى الجيم ويتابع "نيتفليكس" يومياً لسبب غريب!

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والسبب لا يصدق!

شاشة نيوز - وكالات - يداوم الكثيرون على صالات الجيم الرياضية، للتخلص من الوزن الزائد، وبناء أجسامهم، ونفخ عضلاتهم للحصول على مظهر مميز، لكن شاباً أمريكياً لديه هدف آخر، من الذهاب بشكل يومي إلى الجيم!

وشوهد الشاب الذي لم يتم الكشف عن اسمه، وهو يجلس يومياً على الأرض في الصالة الرياضية، ليتابع الأفلام والبرامج على نيتفليكس، وذلك بسبب وعد، قطعه لحبيبته.

وشرح الشاب حول السبب الذي دفعه للجلوس يومياً في الصالة الرياضية "تعرف حبيبتي من خلال تطبيق مشاركة للموقع أين أذهب، وكنت قد وعدتها بأنني سأداوم على الذهاب إلى الجيم، وهذا ما يجعلني أجلس هنا وأتابع نيتفليكس".

وأثارت هذه القصة موجة من التعليقات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث أثنى البعض على ذكاء الشاب، في حين انتقده آخرون على خداعه لحبيبته، في الوقت الذي دعا فريق ثالث إلى الانتظار لمعرفة ماذا سيحدث مع مرور الوقت، عندما تدرك الفتاة أن جسم حبيبها لا يتغير، رغم مداومته على الجيم.