بالفيديو - ضربت زوجها قبل "الفضيحة" على الهواء مباشرة

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هاجمت امرأة روسية زوجها، قبل لحظات من بدء برنامج عائلي على إحدى قنوات التلفزيون المحلية، بعد أن اكتشفت الزوجة خيانة زوجها لها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات فيديو مسجلة مهاجمة الزوجة لزوجها وهي تصرخ في وجهه وتكيل له الشتائم، في وقت لم يبد الزوج، الذي تلقى ضربة موجعة على وجهه من زوجته، أي مقاومة.

وكان من المقرر أن يظهر الزوجان في برنامج تلفزيوني يناقش الخلافات العائلة بين الأزواج أمام أحد القضاة، في محاولة لإيجاد حل لها، إلا أن الزوجة استبقت الأحداث وضربت زوجها بحقيبتها في الكواليس.

وتسبب رشق الزوجة لزوجها بحقيبة يدها بجروح له في أنفه وفمه ورأسه. وقد تمكن معدو البرنامج من إبعاد الزوج عن زوجته، التي حاولت مهاجمته أكثر من مرة.