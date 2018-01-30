living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ذهب لزيارة قريبه فابتلعه جهاز التصوير المغناطيسي عن طريق الخطأ و.. هذا ما حصل مع الشاب الثلاثيني في غرفة الأشعة!

30
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
لقي رجل هندي مصرعه، بعدما سحبه جهاز تصوير طبي بالرنين المغناطيسي، أثناء زيارة أجراها لأحد أقاربه بمستشفى في مدينة مومباي الهندية.
 
وبحسب ما نقلت صحيفة الغارديان البريطانية، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2018، قالت شرطة المدينة في بيان، إن راجيش مارو، الذي توفي عن عمر يناهز 32 عاماً، قد انجذب نحو جهاز الأشعة بالقوّة المغناطيسية، عندما دخل إلى الغرفة حاملاً أسطوانة أكسجين.
 
وقال المتحدث باسم شرطة مومباي، ديباك دوراج، لوكالة الأنباء الفرنسية: "لقد ألقينا القبض على طبيب وموظف آخر أصغر، بموجب المادة 304 من قانون العقوبات الهندي، للتسبب في القتل بسبب الإهمال".
 
وقد وقع الحادث في مستشفى ناير، بالعاصمة المالية للبلاد، ليلة السبت 27 يناير/كانون الثاني.
 
وذكرت الشرطة أن التقارير الأولية ترجّح أن الرجل قد توفّي نتيجة استنشاق الأكسجين السائل المتسرّب من الأسطوانة، حيث يُعتقد أنها قد تضرّرت بعدما اصطدمت بالجهاز.
 
وفي حديث للوكالة الفرنسية، قال راميس بهارمال، عميد المستشفى، إن تحقيقاً قد بدأ للتعرّف على السبب الدقيق للوفاة، وأضاف أنه قد تم تسليم مقاطع صوّرتها كاميرات المُراقبة إلى الشرطة.
 
وأشار عمّ الضحية إلى أن الموظف الصغير قد طلب من مارو حمل أسطوانة الأكسجين، وأكد له أن الجهاز مُطفأ.
 
حيث قال جيتيندرا مارو، إنه "كان من المفترض من العامل الصغير منع مثل هذا الحادث، فقد طلب من أفراد عائلتي الدخول بينما كان الجهاز يعمل. إننا مصدومون ومحطّمون".
 
وأعلنت ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، دفع تعويض لأسرة الضحية قدره 500.000 روبية هندية (ما يعادل 7870 دولاراً أميركياً).
 
ويشار إلى أن أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي تستخدم مجالاً مغناطيسياً قوياً لإنتاج صورٍ لأعضاء الجسم. ولا يجب حمل الأجسام المعدنية التي قد تنجذب بالقوة المغناطيسية إلى الغرف التي بها مثل هذه الأجهزة.
 
وفي عام 2014، أصيب عاملان في أحد المستشفيات في العاصمة الهندية نيودلهي بجروح شديدة، عندما علقوا بين آلة تصوير بالرنين المغناطيسي وأسطوانة أكسجين معدنية لمدة أربع ساعات.
 
وفي عام 2001، لقي صبي يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، عندما كان يُجري فحصاً بالرنين المغناطيسي بمدينة نيويورك الأميركية، عندما انجذبت أسطوانة أكسجين باتجاه جهاز الأشعة، وحطمت جمجمته.
 
 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout