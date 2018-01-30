ماذا فعلت "المضيفة" بملابسها من أجل "المقطورة"؟

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قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن إحدى مضيفات الطيران تخلصت من 90 في المئة من ملابسها، من أجل العيش في منزل صغير مساحته لا تتعدى 13 متر مربع.

وأوضحت الصحيفة أن ليسيت أرويو، 30 عاما، انتقلت للعيش في مقطورة متنقلة في أورلاندو بولاية فلوريدا، بعدما تخلت عن أكثر من 700 قطعة من ملابسها.

وقالت أرويو "تحتوي خزانتي الآن على الأشياء التي أحبها فقط.. ما أزال أتخلص كل يوم من بعض الملابس.. لقد أحرزت تقدما بهذا الخصوص".

وأضافت "بما أنني مضيفة طيران، فإنني أقضي كل وقتي خارج البيت وبعيدا عن ملابسي وأغراضي.. إذن لماذا الاحتفاظ بها دون استعمالها؟"

وتتوفر ليسيت أرويو حاليا على 10 أزواج من الأحذية و9 فساتين و4 سراويل و3 سترات، فضلا عن بعض حقائب اليد والأكسسورات.

ويضم منزلها غرفتي نوم في الدور العلوي ومطبخ صغير وغرفة معيشة صغيرة وحمام.