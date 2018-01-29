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تحذير أخلاقي لرونالدو: "توقف عن رسائل منتصف الليل"

29
JANUARY
2018
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تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لموقف محرج، بعدما طلب منه التوقف عن مراسلة عارضة أزياء مخطوبة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ووفقا لصحيفة "ذا صن"، أرسل نجم ريال مدريد رسائل عدة في منتصف الليل لعارضة الأزياء الفاتنة، ريان سوغدن، التي كان على معرفة بها أثناء فترة لعبه في مانشستر يونايتد.
 
واضطر الممثل البريطاني، خطيب سوغدن الحالي، أوليفر ميلور، للتدخل، وإبلاغ رونالدو بأن خطيبته "لن تستطيع التحدث معه بعد الآن".
وقال مصدر غير معروف للصحيفة البريطانية: "رونالدو يرسل العديد من الرسائل لريان بشكل مستمر".
 
وأضاف المصدر: "الاثنان يتحدثان بود وصداقة مع بعضهما. في النهاية، عندما اكتشف أوليفر الأمر بعث برسالة "مهذبة" لرونالدو، وطلب منه التوقف عن إرسال الرسائل لريان".
 
ولم تستلم ريان أي رسالة من رونالدو منذ الواقعة.
 
يذكر أن رونالدو على علاقة مع عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، ويربي معها أربعة أطفال.
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