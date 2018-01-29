"هجوم الفجر" أحدث حلقات العنف في كابل

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شن مسلحون قبل فجر الاثنين هجوما على أكاديمية عسكرية في كابل، وفق ما أفادت مصادر أمنية أفغانية، في اعتداء جديد ضمن سلسلة من أعمال العنف المستمرة التي تضرب العاصمة الأفغانية.

وأشار المصدر إلى أن بعض مهاجمي أكاديمية "مارشال فهيم" العسكرية قد قتلوا، مضيفا أنهم فشلوا في اقتحام الأكاديمية ودخولها.

وقال المتحدث باسم شرطة كابل بصير مجاهد لفرانس برس إنه حدث إطلاق رصاص وصواريخ، لكن الآن "ساد الهدوء".

وقال شهود لفرانس برس إنهم سمعوا عدة أصوات لانفجارات وإطلاق رصاص حوالى الساعة الخامسة صباحا (00:30 ت غ) في الأكاديمية التي تقع عند أطراف كابل، حيث يتم تدريب الضباط من ذوي الرتب العالية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد أيام على تفجير انتحاري لطالبان بواسطة سيارة إسعاف استهدف منطقة مكتظة في كابل، مما أدى إلى وقوع مئات القتلى والجرحى.

وسبق ذلك الاعتداء هجوم على فندق إنتركونتيننتال في 20 يناير، والاعتداء على مقر منظمة "سيف ذي تشيلدرن" في جلال آباد، الأربعاء.