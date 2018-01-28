بالصورة - ريم تغرد بعد الإفراج عن والدها الوليد بن طلال

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نشرت ريم بنت الوليد، ابنة الملياردير السعودي المشهور، الأمير الوليد بن طلال آل سعود، صورة لوالدها من داخل سيارة في تأكيد غير مباشر للإفراج عنه من قبل سلطات السعودية.

وقالت ريم بنت الوليد، عبر صفحتها في موقع "تويتر"، اليوم الأحد، متوجهة إلى والدها: "نورت الدنيا يا دنيتي".

وأعلن مسؤولون سعوديون ومصادر من عائلة الوليد بن طلال، أمس السبت، عن إطلاق السلطات السعودية سراح الأمير الملياردير بعد احتجازه حوالي 3 أشهر في فندق ريتز كارلتون بعاصمة المملكة الرياض، وذلك مقابل موافقته على تسوية مالية مع الحكومة.