10 أسرار لا ترغب شركات الطيران أن يعرفها المسافرون .. ما هي؟

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تحاول شركات الطيران أن تخفي عن المسافرين بعضاً من أسرارها التي توفر لها أرباحاً إضافية من جيوبهم، وفيما يلي مجموعة من أهم هذه الأسرار بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية:

1- الرحلات التي تتوقف في محطة أو اثنتين أرخص من غيرها

تعتبر الرحلات التي تتوقف في محطة أو أكثر أرخص من الرحلات المباشرة، لذا يمكنك أن تحجز في إحدى هذه الرحلات وتدخر قدراً كبيراً من المال.

2- استرجاع قيمة التذكرة كاملة أمر ممكن

إذا قمت بالحجز لرحلة جوية قبل أشهر من تاريخ الرحلة، وقامت شركة الطيران بتغيير الموعد ولم تتمكن من تأمين رحلة بديلة لك في الوقت الذي ترغب به، فيمكنك أن تستعيد قيمة تذكرتك كاملة من دون أي حسومات.

3- التعويض عن تأخر الحقائب أكبر مما تتصور

يمكن أن يبلغ تعويض تأخير وصول الحقائب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 3000 آلاف دولار أمريكي، ولكن هذا القدر من التعويض لا يعطى إلا للمسافرين المحليين ضمن الولايات الأمريكية، بينما يكون التعويض للمسافرين على الخطوط الدولية أقل قيمة.

4- تأخر الطائرة يمكن أن يترتب عليه تعويض للمسافرين

يستفيد المسافرون الأمريكيون فقط من هذا التعويض، وفي الاتحاد الأوروبي يتم التعويض للمسافرين مالياً عن الرحلات التي تتأخر لأكثر من 3 ساعات. وقد يصل مبلغ التعويض إلى أكثر من 370 دولاراً للشخص الواحد ويزداد المبلغ كلما كانت الرحلة أطول.

5- اختر رحلاتك في أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت

أثبتت الأبحاث من موقع اكسبيديا للطيران، بأن أفضل وقت للحجز هو في يوم الثلاثاء وقبل 21 يوماً من موعد الرحلة، إذ يمكنك أن تحصل على أقل الأسعار. وبحسب صحيفة "يو اس إي توداي" فإن أيام الثلاثاء والأربعاء والسبت هي من أفضل الأيام التي يمكن أن تحصل فيها على حجوزات رخيصة لوجود مقاعد كثيرة شاغرة في هذه الأيام.

6- النزول من الطائرة عند التأخير

يمكنك النزول من الطائرة بعد تأخر إقلاعها بثلاث ساعات للرحلات الداخلية وأربع ساعات للرحلات الدولية، وهذه القوانين تطبق في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها لا تطبق في دول الاتحاد الأوربي، إلا أن جميع شركات الطيران تبذل جهدها في ان تقدم الخدمة اللازمة للمسافرين من طعام وشراب في حال تأخر الطائرة عن الإقلاع.

7- وفر أموالك بالحجز في موعد مزيف

يمكنك أن تؤجل تاريخ الحجز لعدة أسابيع دون أن تدفع أية أجور إضافية كما يقول الخبير في التوفير المالي ستيف نورثواي.

8- الطيران إلى نفس الوجهة عبر عدة شركات

يقول نورثواي بأن المسافر يمكنه أن يختار الشركة المناسبة لرحلة طيرانه والتي تقدم السعر الأرخص له. وهذا الأمر معروف لدى الكثيرين، فشركات الطيران تتنافس على تقديم أرخص الأسعار للركاب. فإذا أردت أن تتجه مثلاً من بيرمنغهام إلى نيويورك يمكنك اختيار شركة لوفتهانزا الأرخص سعراً.

9- استخدم البطاقة الائتمانية في عملية الحجز

إن الدفع عبر البطاقة الإئتمانية يضمن حقك في حال حدوث أي طارئ أو حادث للرحلة.

10- الاحتفاظ بالتذاكر

احتفظ بالتذكرة أو الإيصالات أو أية وثيقة يمكن أن تساعدك في تحصيل أي تعويض مستحق لك لذا لا تتخلص من التذكرة أو الإيصالات بعد انتهاء رحلة الطيران.