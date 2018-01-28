البنتاغون قد يستخدم "أم القنابل المحدثة" ضد كوريا الشمالية!

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أفادت وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية بأن الولايات المتحدة حدّثت ما يسمى بـ"أم القنابل"، وهي أقوى قنبلة غير نووية في العالم.

ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم سلاح الجو الأمريكي القبطان إيميلي غرابوفسكي قولها: "النسخة الرابعة والأخيرة من قنبلة GBU-57 قد أنتجت ووزنها يبلغ نحو 13 طنا".. "هدف التحديث هو رفع قدرة القنبلة على تدمير أهداف مدرعة ومخابئ تحت الأرض".

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه القنبلة المدمرة لا يمكن إلقاؤها إلا من متن قاذفات "بي-2"، ورفضت المتحدثة الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كانت القنبلة نشرت في جزيرة غوام، أكبر قاعدة للقوات الاستراتيجية الأمريكية في المحيط الهادئ، حيث نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري ثلاث طائرات من هذا الطراز.

ورجحت الصحيفة أن البنتاغون قد يعول على استخدام هذه القنبلة في استهداف مواقع نووية في كوريا الشمالية إذا انتقل التصعيد الراهن بين واشنطن وبيونغ يانغ في المنطقة إلى حرب مفتوحة.

وأشار استطلاع أولي بشأن مواصفات القنبلة الجديدة عرض على الكونغرس في نوفمبر/تشرين الثاني أن القنبلة الجديدة أكبر من "أم القنابل" السابقة التي لا يتجاوز وزنها عشرة أطنان واستخدمتها الولايات المتحدة في أفغانستان في أبريل/نيسان الماضي ضد مسلحي "داعش".

ورشحت معلومات من البنتاغون أن القنبلة الجديدة مصفحة وتستطيع التوغل في عمق 61 مترا تحت سطح الأرض قبل الانفجار، ويبلغ طولها نحو 6 أمتار وتحتوي على أكثر من 2.4 طن من المتفجرات.

المصدر: بلومبرغ