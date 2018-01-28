وفاة مؤسس متاجر "أيكيا" انغفار كامبراد بعمر 91 عاماً

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توفي انغفار كامبراد، مؤسس متاجر "أيكيا" في منزله بالسويد، الأحد، وفقاً لما ذكرته سلسلة متاجر بيع الأثاث عبر حسابها في انستغرام.



وفي بيان قصير أكدت الشركة وفاة مؤسسها وذكرت إنجازاته، ونص البيان على ما يلي: "انغفار كامبراد توفي بسلام بمنزله في سمولاند (جنوبي السويد) وقد ولد في سمولاند وأسس أيكيا بعمر 17 عاماً، سنفتقده بعمق وستبقى ذاكرته بين أفراد عائلته وموظفي أيكيا حول العالم."

وقد افتتح كامبراد أول متجر لمحلات "أيكيا" عام 1958، وامتد على مساحة سبعة آلاف متر كمربع في حين سجلت العلامة التجارية للشركة عام 1943، وبيع منتجات تتنوع بين جوارب النايلون وقداحات السجائر، فضلاً عن أن المتجر الذي صنع من الطوب في البداية كان المتجر الأول لبيع الأثاث في منطقة ألمهولت،