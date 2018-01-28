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تفاصيل أول لقاء بين الأمير هاري وميغان ماركل وسر وقوعهما في الحب

28
JANUARY
2018
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ظهرت أخيراً تفاصيل أول لقاء بين الأمير هاري Prince Harry وخطيبته ميغان ماركل Meghan Markle، حيث كشفت صديقة مقربة منهما عن تفاصيل قصة حبهما منذ بدايتها.
وتأييداً للقصة التي رواها هاري وميغان في أول تصريحاتهما بعد إعلان خطوبتهما من أنهما قد تقابلا لأول مرة بترشيح من صديقة مشتركة، فقد قامت صديقتهما بالفعل بكشف تفاصيل دورها في التقريب بينهما والتخطيط لهما ليقعا في الحب، رغم أن كلاً منهما كان يتخذ طريقاً بعيد عن الأخر، فهاري أمير بريطانيا وماركل ممثلة أمريكية كانت تقيم في كندا لعدة سنوات.
وقالت فيوليت فون ويستهولز في تصريحاتها الأخيرة لموقع E الأمريكي، إنها كصديقة مقربة لهاري نجل الأمير تشارلز ولي عهد قد سعت لمقابلته بالممثلة الأمريكية ميغان ماركل، ودبرت أول لقاء بينهما.

ويبدو أن انشغال الأمير هاري بواجباته الملكية قد حرمته من الارتباط عاطفياً، مما دفع فيوليت لتولي الأمر حيث قالت: "كان الأمير هاري يواجه صعوبة في ترتيب موعد مع فتاة، ولا يستطيع الانطلاق من خلال تطبيقات التعارف والمواعدة الإلكترونية مثل سائر الناس، لكونه شخصية عامة، غير أنه كان مستعداً لمقابلة إحداهن، ولم يكن سهلاً العثور على المرأة المناسبة".
وكشفت فيوليت أن عملها في إدارة العلاقات العامة في دار Ralph Laurin للأزياء قد أتاح لها فرصة التقرب من ميغان ماركل التي كانت جزءا من المشهد الاجتماعي البريطاني لفترة من الوقت، واندمجت في المجتمع الراقي بسهولة، بحسب تصريحات فيوليت فون ويستهولز.

لجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتوا يتندرون بقصة حب هاري وميغان، ويقولون إن الأخيرة قد حققت حلمها دون تدري، وذلك لأنها لعبت عام 2016 دور شابة تطارد أميراً حتى وقع في حبها، وذلك من خلال فيلم Dater's Handbook.

المصدر: ليالينا

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