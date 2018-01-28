الحرس الثوري يشتبك مع جماعة إرهابية غربي ايران

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أعلنت العلاقات العامة لمقر النجف الأشرف للقوة البرية للحرس الثوري خلال إعلان نشرته عن إشتباكات قوات هذا المقر مع جماعة إرهابية تكفيرية داعشية غربي البلاد.





وحسب ما جاء في إعلان العلاقات العامة لمقر النجف الأشرف للقوة البرية للحرس الثوري، ان هذا المقر وعبر الرصد الإستخباراتي الدقيق، تم ترقب وتعقب جماعة إرهابية داعشية تتكون من 21 شخصا غربي البلاد تسللت الي داخل حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي نهاية المطاف، تم الإشتباك معها صبيحة اليوم السبت.

ووفق هذا التقرير، تم إلقاء القبض علي معظم أعضاء هذه الجماعة الإرهابية التكفيرية علي يد المجاهدين الأبطال لمقر النجف الأشرف للحرس الثوري والإشتباكات جارية لحد الآن.