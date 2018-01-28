"المرأة الحديدية" تدعو أردوغان إلى مفاوضات علنية مع الأسد

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ليس من الصائب اتخاذ الحكومة التركية مظهرا عدائيا من نظام الأسد في وقت تجري فيه اتصالات دبلوماسية سرية معه

قالت رئيسة "حزب الخير" التركي، ميرال أكشينار، إنه ليس من الصائب اتخاذ الحكومة التركية مظهرا عدائيا من نظام الرئيس السوري بشار الأسد في وقت تجري فيه اتصالات دبلوماسية سرية معه.

وأضافت أكشينار تعليقا على عملية عفرين العسكرية أنه يتوجب على السلطات التركية بدء مفاوضات علنية مع السلطات السورية، حسبما أفادت صحيفة "زمان" التركية.

وأكدت رئيسة "حزب الخير" التركي أن هناك تعاونا غير معلن بين الحكومتين التركية والسورية في عملية "غصن الزيتون" بمدينة عفرين السورية.

وأضافت أن سماح دمشق لتركيا باستخدام المجال الجوي السوري يدل على وجود تعاون بينهما.

وكانت ميرال أكشينار، والتي سبق وأن شغلت منصب وزير الداخلية في تسعينات القرن الماضي والملقبة بـ"المرأة الحديدية"، قد كشفت الستار عن حزبها الجديد العام الماضي، واعتبرت الصحافة الدولية أكشينار منافسا قويا لأردوغان.