بالفيديو - انتحار فتاة بالسم قبيل زواجها

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sputnik-

انتحرت شابة هندية بعد أن تجرعت سمًا سريع المفعول، وذلك قبيل موعد زفافها الذي كان مقررا بعد أيام قليلة.

وعرضت قناة "ABP Majha" على موقع يوتيوب مقطع فيديو وثق لحظة شرب الفتاة للمادة السامة، حتى أنا بقايا منها انسابت أسفل فمها.

وذكر موقع أخبار 24 أن مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الفتاة المنتحرة، تم بثه عبر هاتف صديقها السابق والذي كان من المقرر أن يتزوجها.

وأضاف الموقع أن الفتاة أقبلت على الانتحار بعد أن أخلف صديقها وعدا بالزواج كان قد قطعه على نفسه، وذلك بعد أن أفقدها عذريتها، فلم تستطع الفتاة مواجهة مجتمعها بحقيقة الأمر ففضلت الموت.