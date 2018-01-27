مستشار بالبيت الأبيض "ضاق ذرعا" بترامب

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قال مصدر مطلع لرويترز إن مستشار البيت الأبيض دونالد مكغهان هدد بالاستقالة في يونيو الماضي بعدما "ضاق ذرعا" بالرئيس دونالد ترامب الذي أصر على أن يتخذ خطوات لعزل مستشار خاص يحقق في التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم الخميس نقلا عن أربعة أشخاص تم إبلاغهم بالأمر أن ترامب تراجع عن أمره بإقالة المستشار الخاص روبرت مولر بعدما قال مكغهان إنه يفضل الاستقالة على تنفيذ مثل هذه التعليمات.

ونفى ترامب التقرير أمس الجمعة، وقال عندما سأله الصحفيون بشأنه في دافوس بسويسرا حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي "خبر غير صحيح يا جماعة.. خبر غير صحيح".

وقال خبراء قانونيون إنه إذا كان ترامب قد حاول عزل مولر فإن ذلك قد يدعم قضية لعرقلة العدالة على أساس أنه ربما كانت لديه "نية فساد" في محاولة وقف تحقيق مولر.

وذكر شخص مطلع لرويترز أن ترامب سعى لعزل مولر بسبب ما اعتبره تضارب مصالح. وقال آخرون إن من بين ذلك علاقة مولر مع جيمس كومي الذي خلفه في منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أن أقاله ترامب في مايو واستقالة مولر من أحد نوادي الغولف التي يملكها ترامب بسبب خلاف على رسوم في عام 2011.

وصرح الشخص المطلع لرويترز أمس الجمعة بأن ترامب طلب من مكغهان إثارة ما قال إنه نزاعات مولر مع رود روزنشتاين نائب وزير العدل لأن الرئيس رأى أنها خطيرة بما يكفي لعزل مولر.

وأضاف أن مكغهان لم يناقش الأمر مع روزنشتاين وهدد بالاستقالة عندما ظل ترامب على إصراره على موقفه.