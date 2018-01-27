24 مليون دولار لتجديد ثلاجة طيارة "السيد الرئيس"

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ذكرت تقارير صحفية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقعت عقدا بقيمة 24 مليون دولار أميركي مع شركة بوينغ، لتجديد أنظمة تبريد ثلاجات الأغذية على متن الطائرة الرئاسية.

ويدور الحديث عن استبدال نظامي تبريد لثلاجتين من أصل 5 على متن طائرة "إير فورس وان"، المجهزة بإمكانات للتبريد لحفظ 3 آلاف وجبة، وفقا المواصفات العسكرية للجيش الأميركي.

ويكفي هذا العدد من الوجبات لإطعام الرئيس و50 من معاونيه المقربين 3 وجبات يوميا لمدة 3 أسابيع، وذلك في حال تجنب ترامب الوجبات السريعة المفضلة لديه، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الجمعة.

ورفضت بوينغ التعليق على هذه التكلفة التي سيتكبدها دافعو الضرائب. ويعادل هذا المبلغ تكلفة إقامة الرئيس ترامب في أحد منتجع (مار-لا-لاغو) في فلوريدا 8 مرات، والذي زاره ترامب 11 مرة منذ توليه الرئاسة.

وقدرت أوساط إعلامية أن مبلغ 24 مليون دولار أميركي، يمكن أن يُنفق على الإجراءات الأمنية حول برج ترامب في نيويورك لمدة شهرين، رغم أن ترامب لم يعد يسكن فيه بعد أن انتقل إلى البيت الأبيض.