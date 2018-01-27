"البتكوين" تؤدي إلى زيادة الجرائم!

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قال تقرير جديد، نقله موقع "تلغراف" البريطاني، إن عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بالعملات الرقمية مثل "بيتكوين" شهد ارتفاعا مهولا خلال عام 2017 .

وذكر "أكشن فرود"، وهو المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت في المملكة المتحدة، أن الجرائم المرتبطة بتلك العملة الافتراضية ارتفعت إلى 999 عام 2017، مقارنة مع 320 جريمة خلال 2016.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد الجرائم بعدما سجلت العملة الرقمية زيادة كبيرة في قيمتها وصلت إلى حوالي 20 ألف دولار في ديسمبر الماضي، بعدما كانت قيمتها لا تتجاوز 1000 دولار.

وأوضح المركز أن الأرقام المسجلة لا تشمل الجرائم الإلكترونية مثل هجمات "واناكري" و"بيتيا رانسوموار" التي ضربت العالم العام الماضي، مضيفا "تشمل فقط عمليات الاحتيال والغش والابتزاز المرتبطة بالعملة الرقمية".

وبلغت عمليات الاحيال ذروتها في ديسمبر الماضي عند 167 مقارنة بـ41 في الشهر نفسه من العام السابق.

وتشمل الجرائم أولئك الضحايا الذين فقدوا أموالهم في الاستثمارات "المفترضة" أو في الإعلانات الخبيثة على الإنترنت أو في الحملات الدعائية على المواقع الاجتماعية.