living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"البتكوين" تؤدي إلى زيادة الجرائم!

27
JANUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال تقرير جديد، نقله موقع "تلغراف" البريطاني، إن عمليات الاحتيال والنصب المرتبطة بالعملات الرقمية مثل "بيتكوين" شهد ارتفاعا مهولا خلال عام 2017 .
 
وذكر "أكشن فرود"، وهو المركز الوطني للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية وجرائم الإنترنت في المملكة المتحدة، أن الجرائم المرتبطة بتلك العملة الافتراضية ارتفعت إلى 999 عام 2017، مقارنة مع 320 جريمة خلال 2016.
 
ويأتي هذا الارتفاع في عدد الجرائم بعدما سجلت العملة الرقمية زيادة كبيرة في قيمتها وصلت إلى حوالي 20 ألف دولار في ديسمبر الماضي، بعدما كانت قيمتها لا تتجاوز 1000 دولار.
 
وأوضح المركز أن الأرقام المسجلة لا تشمل الجرائم الإلكترونية مثل هجمات "واناكري" و"بيتيا رانسوموار" التي ضربت العالم العام الماضي، مضيفا "تشمل فقط عمليات الاحتيال والغش والابتزاز المرتبطة بالعملة الرقمية".
 
وبلغت عمليات الاحيال ذروتها في ديسمبر الماضي عند 167 مقارنة بـ41 في الشهر نفسه من العام السابق.
 
وتشمل الجرائم أولئك الضحايا الذين فقدوا أموالهم في الاستثمارات "المفترضة" أو في الإعلانات الخبيثة على الإنترنت أو في الحملات الدعائية على المواقع الاجتماعية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout