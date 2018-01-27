فيديو مروّع - حذره الناس لكنه طلب "دقيقة واحدة".. القطار يصدم أحد الأشخاص وهو يحاول أخذ سيلفي.. ما مصيره؟

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حظي مقطع فيديو لرجل صدمه قطار في حيدر آباد (جنوب الهند) باهتمام الآلاف من رواد الشبكات الاجتماعية.

وإذا كنت ضمن من شاهدوا هذا الفيديو، فبالتأكيد تتساءل عن مصير الرجل لتطمئن إن كان بخير، حتى وإن كنت ضد ما فعله أو لا تعرفه، وذلك لشدة غرابة ومفاجأة الفيديو.

إذ ظهر المدرب الرياضي تي سيفا واقفاً على رصيف محطة القطار وهو يقف ويشير إلى قطار النقل السريع (MMTS) بينما يقترب منه.

فيما تجاهل تحذيرات أحد الأشخاص القريبين منه وكذا سائق القطار الذي أطلق صافرة إنذار متكررة على محطة سكة حديد بوراباندا في 21 من شهر يناير/كانون الثاني 2018.

وقد بقي الرجل واقفاً لا يتحرك مستمراً في التصوير، وهو يقول: "دقيقة واحدة". وعندها صدمه القطار من الجانب الأيمن من رأسه وجسمه ليسقط هاتفه أرضاً وينقطع الفيديو.

ولكن لحسن الحظ فقد نجا سيفا، لكنه عانى من إصابات في الرأس، وفقاً لشرطة السكك الحديدية المركزية الجنوبية.

لكن المحكمة ألزمته بدفع غرامة بلغت قيمتها 500 روبية هندية (حوالي 7.87 دولار أميركي) عقاباً على فعلته بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC.

إذ أكد متحدث باسم شركة السكة الحديد المركزية الجنوبية في الهند لـ BBC أنه جرى احتجاز الرجل بموجب المادة 147 من قانون السكك الحديدية الهندي لعام 1989، الذي ينص على أن أي فعل يتضمن التقاط الصور الشخصية أو تصوير الآخرين على شريط السكك الحديدية والمباني الموجودة داخل نطاقه وعلى القطارات تعدٍ ينطوي على عقوبة.

فيما غردت صفحة السكك الحديدية الهندية على تويتر قائلة: "التقاط صورة سيلفي على شريط السكك الحديدية، أو على حافة الرصيف أو في القطارات هو أمر خطير جداً ويعاقب عليه القانون أيضاً. لن تفقد حياتك فقط ولكن ستتسبب في معاناة الآخرين".

في الهند: "سيلفي القطار" شائع.. وأعلى معدل موت بصور السيلفي

ويُعد التقاط مقاطع الفيديو أثناء الوقوف أمام أو بالقرب من القطارات السريعة من الأمور الشائعة والمميتة في الهند.

ففي أكتوبر/تشرين الأول لعام 2017، دهس القطار 3 مراهقين أثناء محاولتهم التقاط صورة شخصية في ولاية كارناتاكا، كما قُتل اثنان من المراهقين أثناء التقاط صور شخصية على شريط السكك الحديدية في دلهي.

ويقول الخبراء إن الشباب المهووسين بالشبكات الاجتماعية يذهبون إلى أقصى الحدود سعياً وراء التقاط صور سيلفي متهورة للفت الانتباه وإثارة اهتمام الآخرين. وفي العديد من الحالات يكونون شباباً ذكوراً.

جديرٌ بالذكر أن معظم الوفيات التي نتجت جرّاء التقاط صور السيلفي في جميع أنحاء العالم قد وقعت في الهند، فمن بين 127 حالة وفاة سيلفي على مستوى العالم، التي تم تحديدها في الفترة ما بين مارس/آذار 2014 وسبتمبر/أيلول 2016، وقعت 76 حادثة في الهند.

كما ذكر الباحثون أن معظم الضحايا كانوا من الشباب، وفقاً لطالب الدكتوراه في الولايات المتحدة، هيمانك لامبا، وفريقه في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ.

(huffpost)