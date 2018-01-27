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أميركا تشهد واحدا من أسوأ مواسم انتشار الإنفلونزا

27
JANUARY
2018
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قال مسؤولون أميركيون في المجال الطبي إن الإنفلونزا ما زالت منتشرة على نطاق واسع في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة وإن هذا الموسم يتجه ليصبح الأكثر حدة منذ موسم 2014/2015 حين أصاب الفيروس 34 مليون شخص وتسبب في نقل 710 آلاف إلى المستشفيات.
 
وخلال معظم مواسم الإنفلونزا كان كبار السن الأكثر تضررا يليهم الأطفال الصغار. لكن في الموسم الحالي فإن من تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما هم الأكثر إصابة بالمرض بعد المسنين.
 
وقال الدكتور دان جيرنيجان مدير قسم الإنفلونزا بالمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في مؤتمر هاتفي مع الصحفيين إن نشاط الإنفلونزا بدأ يتراجع في بعض أجزاء الولايات المتحدة خاصة كاليفورنيا وولايات أخرى على الساحل الغربي لكن الموسم لم يقترب من نهايته بعد.
 
وأضاف أن نشاط الإنفلونزا "لا يزال مرتفعا في معظم الولايات الأميركية بينما لا تزال بعض المناطق تعاني".
 
وتوفي سبعة أطفال بالإنفلونزا في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني ليبلغ عدد الضحايا من الأطفال 37 في هذا الموسم.
 
وربما تزامنت الزيادة في عدد الحالات في يناير كانون الثاني مع عودة الأطفال للمدارس عقب إجازة منتصف العام.
 
 
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