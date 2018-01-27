خسوف كلي للقمر العملاق الأسبوع المقبل!!

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توقع الباحث الفلكي ملهم محمد هِنْدِيّ، أن تشهد الأرض يوم الأَرْبِعَاء المقبل 31 يناير، ثلاث ظواهر فلكية للقمر تزامنت بشكل نادر معاً فِي يوم واحد.

وأَضَافَ أن هذه الظواهر تتمثل فِي خسوف كلي للقمر “القمر الدامي” مع القمر العملاق، والقمر المخادع “Blue Moon”.

وأَوْضَحَ هِنْدِيّ، أنه عندما يكتمل القمر وَهُوَ قريب من أقرب نقطة للأرض يطلق عليه “القمر العملاق” بِسَبَبِ زيادة حجمه الظاهر عن المعتاد وزيادة فِي إضاءته.

وعندما يكتمل القمر مرتين فِي نفس الشهر الشمسي يطلق عليه “Blue Moon” كناية عن الخداع بظهور البدر مرتين فِي شهر واحد.

وَأَشَارَ إِلَى أنه فِي ظاهرة الخسوف الكلي تنكسر أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض فيستمر اللون الأحمر ليصل لسطح القمر فيظهر بلون أحمر قاني شبيه بلون الدم وهذا هو القمر الدامي، وَفْقاً لـ”الرِّيَاض”.

ولفت هِنْدِيّ إِلَى أن هذه الظواهر الثلاث ستجتمع الأَرْبِعَاء المقبل عندما يكتمل بدر جمادى الأولى وَهُوَ قريب من أقرب نقطة للأرض وَهُوَ البدر الثَّانِي خلال شهر “يناير”، وسيدخل خلف ظل الأرض بخسوف كلي.