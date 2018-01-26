أردوغان: سنسلم عفرين لأصحابها الحقيقيين

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وعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بتسليم مدينة عفرين السورية والمنطقة المحيطة بها إلى "أصحابها الحقيقيين" بعد إكمال عملية "غصن الزيتون" التي تنفذها تركيا.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال زيارته التفقدية إلى مركز عمليات الجيش الثاني المسؤول عن إدارة عملية "غصن الزيتون" بولاية هاتاي الحدودية مع سوريا، متوجها إلى العسكريين الأتراك، إن هذا الحراك يهدف إلى ضمان الأمن القومي لتركيا و"تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية".

وشدد أردوغان، حسب ما نقلته وكالة "الأناضول" عن مصادر في الرئاسة التركية، على أن "تركيا لا تطمع بأراضي أي دولة في العالم، وعفرين ستسلم لأصحابها الحقيقيين" بعد انتهاء العملية، وذلك دون تحديد هويتهم.

وأكد أن "غصن الزيتون" ستتواصل حتى "تحقيق النتائج المستهدفة"، معتبرا أن تطهير شمال غرب سوريا من "الإرهابيين" سيمكن اللاجئين السوريين من العودة إلى بيوتهم.

وأعرب الرئيس التركي عن تمنياته بالنجاح للعسكريين في مركز العمليات، معتبرا أنهم "يقومون بمهمة سامية".

وأشارت مصادر الأناضول إلى أن أردوغان عقد اجتماعا آخر اطلع فيه على معلومات تفصيلية حول سير العملية، وارتبط عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بقيادة القوات البرية والجوية والبحرية التركية.