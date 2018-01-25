حفل "غامض" في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية

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تستعد كوريا الشمالية لتنظيم احتفال كبير في الذكرى السبعين لتأسيس جيشها، قبل يوم واحد فقط من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

ويتجمع سكان بيونغيانغ يوميا للتدريب بقرع الطبول والباقات البلاستيكية، فيما توحي صور الأقمار الصناعية أن القوات العسكرية تقوم بالتدريب في مطار على "عرض عسكري" محتمل في الثامن من فبراير المقبل.

ويرفض المسؤولون الكشف عن طبيعة ما هو مخطط له بالضبط.

وقد يثير القيام بعرض عسكري كبير غضب كوريا الجنوبية، التي تأمل أن تكون الألعاب الأولمبية رمزا للسلام والاستقرار.

ووافقت سول على الاقتراح الذي قدمه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في اللحظة الأخيرة بإرسال وفد إلى الألعاب، وأن يسير الرياضيون معا مع فريق كوريا الشمالية تحت "علم الوحدة" الأزرق والأبيض.