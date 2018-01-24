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صيحة جديدة.. حفل الزواج في مطعم "كنتاكي"

24
JANUARY
2018
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أقام زوجان حفل زفافهما في مطعم دجاج كنتاكي (كي أف سي) الشهير بتقديم الدجاج المقلي، غير مكترثين بعادات حفلات الزواج التقليدية.
 
وقالت صحيفة "ميترو" إن الزوجين أقاما حفلا صغيرا لزفافهما في فرع لمطعم "كي أف سي" بمدينة ووركستر الإنجليزية حيث يقيمان، وقاما بدعوة 40 شخصا، تناولوا الدجاج المقلي في المطعم الشهير.
 
وأكدت العروس تشيرش (34 سنة) أن قرار إقامة الحفل في مطعم "كي أف سي" كان قرارا مشتركا بينها وبين زوجها إدوارد (48 عاما)، بسبب عشقهما لوجبات المطعم الأميركي الشهير.
 
ولم ينفق الزوجان أكثر من 140 دولار على تكاليف "حفل الزفاف" في المطعم، لكنهما أكدا أن سبب اختيارهما المطعم لم يكن بسبب التكاليف المنخفضة، بل بسبب حبهما للدجاج المقلي.
 
وقالت تشيرش: "نحب تناول الدجاج المقلي والبطاطس المقلية. نقوم بطلب الطعام من هذا المطعم مرة في الأسبوع على الأقل".
 
وأضافت: "جميع المدعوين استمتعوا كثيرا بالحفل، بدلا من قضاء يوم مع أشخاص لا تحبهم، وتناول طعام البوفيه الممل".
 
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