رضيع يصيب الأطباء بصدمة عقب ما وجدوه داخل جسده

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أصيبت مجموعة من الأطباء بصدمة عقب اكتشافهم وجود 16 إبرة خياطة داخل جسد رضيع من أوزبكستان.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، كشفت الأشعة السينية للرضيع البالغ من العمر 11 شهرا عن اختراق الإبر لقلبه ورقبته وعموده الفقري والقولون والمثانة.

وكانت أم الرضيع قد نقلته للمستشفى لمعاناته من ارتفاع في درجة الحرارة وصعوبة في التبول.

وأجرى الأطباء جراعة عاجلة للطفل استمرت لنحو تسع ساعات، ولم يكشف الأطباء حول كيفية وصول الإبر لجسد الرضيع، إلا أنهم أكدوا أن هناك من تعمد وضعها بجسده.

جدير بالذكر أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقا في الواقعة، بعد أن كشفت الأم أنها تعيش مع والدتها لظروف سفر زوجها.