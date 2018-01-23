بالصور: "مصارعة" بين رجل وزوجته وحماته بعد القبض عليه مع عشيقته!

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بعدما خرج في موعد غرامي مع عشيقته.

شاشة نيوز - وكالات - ضبطت سيدة زوجها متلبسا بالخيانة الزوجية بعدما خرج في موعد غرامي مع عشيقته.

نشر موقع ذا صن لقطات تم تصويرها في الصين تظهر عشيقة الزوج ترتدي معطفا أبيض تتعرض للضرب من الزوجة الغاضبة بعدما رصدتها مع زوجها في مركز للتسوق.

ويمكن رؤية عشرات المتسوقين يحيطون بالزوجين والعشيقة بعدما تشاجروا وتشابكوا مع بعضهم في الممر، وظهرت الزوجة الغاضبة تشد شعر عشيقة زوجها وتهاجمها وتتهمها بتدمير علاقتهما قبل أن تبدأ بضرب زوجها وركله.

وبدلا من الشعور بالذنب، حاول الزوج الدفاع عن عشيقته لحمايتها، كما تجاهل هجمات حماته وصفع زوجته بقوة وسحبها من شعرها ثم دفعها على الأرض وثبتها مستخدما بعض حركات المصارعة.

وذكر الموقع أن القتال استمر لمدة خمس دقائق مشيرا إلى أن الزوجة استخدمت اللقطات في دعوى طلاق رفعتها ضد زوجها.

من المعروف أن الزنا ليس جريمة يعاقب عليها القانون في الصين، وكثيرا ما يضطر بعض الضحايا للقبض على أزواجهم أو زوجاتهم بأنفسهم ويستخدمون ذلك كدليل للمطالبة بالطلاق.