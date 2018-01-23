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ثورة بركان.. في منتجع تزلج

23
JANUARY
2018
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قذف بركان صخورا على المتزلجين في منتجع جبلي بوسط اليابان، وأن أحد المتزلجين اعتبر في عداد المفقودين في أعقاب انهيار جبلي وقع بعد وقت قصير من ثوران البركان.
 
وقالت وسائل إعلام رسمية يابانية إنه تم إنقاذ 3 أشخاص من الانهيار الجبلي، فيما أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع القريب من بلدة كوساتسو للبحث عن المتزلج المفقود.
 
ولم يتضح ما إذا كان الانهيار الجبلي حدث بسبب النشاط البركاني.
 
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين، الذي يبلغ ارتفاعه 2160 مترا، ثار على ما يبدو صباح الثلاثاء.
 
وقال مسؤول بالوكالة "بناء على قياسات مختلفة يمكننا القول إن الجبل ثار على ما يبدو ولكننا مازلنا نحاول تأكيد حقائق على الأرض"، وفق "رويترز".
 
وتم رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث مما يعني تحذير الناس من تسلق الجبل.
 
وأظهرت لقطات مصورة التقطت في المنتجع ما بدا أنه صخور تتطاير في الهواء، وسط موجة من الدخان الأسود.
 
واليابان بها 110 براكين نشطة، تراقب 47 منها على مدار الساعة.
 
وفي سبتمبر 2014، لقي 63 شخصا حتفهم على جبل أونتيك في أسوأ كارثة بركانية في اليابان خلال ما يقرب من 90 عاما.
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