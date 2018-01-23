بالصور - ما قصة الطفلة التي بكت لترى أردوغان؟

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التقت طفلة تركية اليوم الاثنين الرئيس رجب طيب أردوغان بعد أن كان قد وعدها خلال اتصال بأنها ستزوره. وذاع صيت الطفلة عندما ظهرت بفيديو وهي تبكي بشدة لعدم تمكنها من لقائه خلال زيارته إلى ولاية "يززغات".

وكانت الطفلة عائشة إرماق قد ظهرت في تسجيل فيديو تبكي حزناً لعدم تمكنها من لقاء الرئيس التركي، ومعبرة عن غضبها على حراس أردوغان لعدم مساعدتها في الوصول إليه خلال زيارته إلى الولاية التي تقطن فيها.

وجمع موقع قناة "تي ري تي" التركية الناطقة بالعربية فيديو يظهر اتصال الرئيس التركي مع الطفلة عائشة.

وبحسب موقع "ترك برس"، فقد اتصل أردوغان هاتفياً بعائشة، "وعقب الاطمئنان إلى حالها ودراستها، والاستفسار عن سبب عدم استطاعتها رؤيته عند مجيئه إلى (يوزغات)، وجه أردوغان دعوة إليها وأسرتها، لزيارة المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة".

وشرح أردوغان للطفلة لماذا لم يزرها في منزلها، بسبب الثلوج التي كانت تغطي الطريق إلى منزل الطفلة.