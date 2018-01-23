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سفينة حربية أميركية تواجه معضلة "عجيبة"

23
JANUARY
2018
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واجهت السفينة الحربية التابعة للبحرية الأميركية "يو أس أس ليتل روك" معضلة حقيقية هذا الأسبوع، عندما علقت على سواحل مدينة مونتريال الكندية.
 
وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن السفينة الحربية لن تستطيع الحركة حتى الربيع المقبل، بعدما علقت في الممر المائي المتجمد بين نيويورك ومونتريال.
 
وأغلق الممر المائي منتصف الشهر الحالي، على أن يفتتح مرة أخرى في مارس.
 
وكانت رياح ثلجية قادمة من القطب الشمالي ساهمت في تجمد المياه في الممر المائي بشكل أسرع من المتوقع، مما تسبب بتوقف السفينة الحربية عن الحركة في مونتريال.
 
وقال المتحدث باسم البحرية الأميركية، الملازم كورتني هلسون: "الأجواء الباردة منعت السفينة من مغادرة مونتريال مطلع هذا الشهر، وهي تزداد سوءا".
 
وأضاف: "إبقاء السفينة في مونتريال حتى يتم فتح الممر المائي سيؤمن سلامة الباخرة والطاقم المكون من 70 بحارا على متنها، ولن يؤثر التأخير على جدول مهماتها".
 
وتعد سفينة "يو أس أس ليتل روك" الخامسة من نوعا التي تنضم للبحرية الأميركية.
 
وتحتوي السفينة على مهبط لطائرات "الهيليكوبتر" ومنصة للقوارب الصغيرة، ومصممة لمواجهة هجمات الغواصات.
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