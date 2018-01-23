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اليكم أخطر ممرض في العالم

23
JANUARY
2018
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قال الإدعاء العام الألماني الاثنين إنه وجهت اتهامات جديدة لممرض قاتل يقضي بالفعل عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة قتل اثنين من المرضى. ويتهمه الإدعاء بقتل 97 شخصا آخرين بالحقن بعقاقير مميتة.
 
وفي حال إدانته سيصبح الشخص الذي قتل أكبر عدد من الأشخاص في ألمانيا.
 
وحسب رويترز، أقر الرجل الذي أشير إليه فقط باسم "نيلز اتش" بأنه تعمد حقن المرضى في عيادتين بشمال ألمانيا بعقاقير مميتة ثم محاولة إنعاشهم لكي يظهر في صورة البطل.
 
وقال ممثلو الإدعاء في مدينة أولدنبرج بشمال ألمانيا إن تحقيقا وتقارير اختبارات السموم أوضحت أن المتهم أعطى 35 شخصا في عيادة في أولدينبرج و62 شخصا في عيادة في دلمن هورست القريبة أدوية تمثل خطورة على الحياة.
 
وأضاف ممثلو الإدعاء أن المتهم كان يعلم بأن الأدوية التي يعطيها للمرضى قد تسبب أمراضا تتراوح من احتمال عدم انتظام ضربات القلب والرجفان البطيني إلى انخفاض ضغط الدم.
 
وقال ممثلو الإدعاء في بيان "من وجهة النظر الإدعاء العام فإن المتهم نيلز اتش أقر على الأقل ضمنيا في كل القضايا بأن وفاة المرضى كانت بسبب تأثير العقاقير".
 
وتأتي الاتهامات الجديدة لتضاف إلى تهمتين بالقتل قامت محكمة في أولدنبرج على أثرهما بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة عام 2015.
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