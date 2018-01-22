القوات الخاصة الفرنسية تجند مدنيين لأول مرة في تاريخها

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sputnik -

أعلنت القوات الجوية الفرنسية عن حاجتها لتجنيد مدنيين ضمن قواتها الخاصة، لأول مرة في تاريخها.

ذكرت مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية أن وحدة القوات الخاصة التابعة للقوات الجوية الفرنسية كانت محاطة بقدر كبير من السرية التي لا تسمح حتى لأعضائها بالحديث عن أنفسهم.

ولفتت المجلة إلى أن وحدة القوات الخاصة التابعة للقوات الجوية الفرنسية يصل عددها إلى 750 فردا، مشيرة إلى أن جميع أفرادها قادمين من أفرع مختلفة بالجيش الفرنسي.

ونوهت المجلة إلى قول أحد جنرالات القوات الجوية الفرنسية، خلال تصريحات صحفية الشهر الجاري، إن الهدف من تجنيد المدنيين هو تطوير قدرات القوات الخاصة ومهارات أفرادها بالمزج بين خبرات العسكريين والخبرات المدنية في المجالات المختلفة.